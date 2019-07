Ex candidato presidencial José Blandón en desacuerdo con propuesta de reformas constitucionales

Así se expresó el ex aspirante presidencial José Blandón, sobre la propuesta de reformas constitucionales presentada por el Órgano Ejecutivo ante la Asamblea Nacional y el mecanismo anunciado por el presidente Laurentino Cortizo para generar los cambios en la Carta Magna.

Blandón, dice que el paquete reformas constitucionales tiene problemas de fondo y forma. Indica que el documento no contempla ningún cambio que lleve a resolver los problemas institucionales del país y que no podría apoyar una reforma mediante una Asamblea Nacional que en poco tiempo ya ha demostrado no tener interés de ser diferente a la anterior.

José Isabel Blandón indica que en pocas semanas de gestión, se deja entre dicho la intención del nuevo Gobierno de asumir un compromiso real de transparencia. Cuestiona que, a casi un mes de ocupar el cargo, el presidente Laurentino Cortizo no haya enviado ante la Asamblea Nacional proyectos de ley con los que se comprometió sobre esta materia durante la campaña presidencial.

Blandón, quien también ocupara el cargo como Alcalde de la Ciudad de Panamá hasta junio pasado, hizo un balance de las propuestas del nuevo jefe de la comuna capitalina. Lamenta algunos de los anuncios realizados y sobre todo la demora para aprobar un Plan de Ordenamiento Territorial.

El ex alcalde de Panamá, dice que el distrito capital está en mora con la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, preparado durante su gestión pero que decidieron no aprobar por respeto a las decisiones que pudiese tomar su sucesor en el cargo.

Blandón espera que haya continuidad en las obras de revitalización urbana y en otros proyectos iniciados durante su administración y que han resultado beneficiosos para la Ciudad.

Detalles del informe con Sergio Rivera