Ex presidente Martinelli llega a Panamá extraditado por escuchas telefónicas

Ricardo Martinelli en un vuelo privado procedente de Estados Unidos específicamente del centro federal de Miami al aeropuerto Opa Locka, llegó a Panamá a las 8.30am aproximadamente al Aeropuerto Internacional de Tocumen a pesar que se dijo desde un principio que iba arribar al aeropuerto de Panamá Pacifico, en Howard.

Marta Linares de Martinelli, ex primera dama denunciaba que no se le permitía el acceso a la terminal aérea al igual indico que las autoridades panameñas tenían un mal manejo por la desinformación que se les había brindado referente a la llegada del ex mandatario.

A su llegada al Hospital Santo Tomas, Linares de Martinelli pidió a las autoridades que su esposo fuera trasladado a ese nosocomio porque sufre de "serios" problemas de salud. Uno de sus abogados, Roniel Ortiz manifestó que se dio el espectáculo que desde un principio estaba previsto por el Gobierno.

Martinelli fue trasladado a El Renacer, mientras sus abogados Sídney Sitton y Carlos Carrillo denunciaban que se les prohibía ingresar al recinto considerándolo como una clara violación de sus derechos.

Inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad son los delitos por la cual se acusa a Martinelli en el caso de escuchas telefónicas. Querellantes del caso piden justicia.