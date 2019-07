Exdiputado Varela testifica en juicio contra Martinelli

El exdiputado panameñista, José Luis Varela, regreso este martes a los salones de audiencias del Sistema Penal Acusatorio (SPA) para comparecer como testigo y victima en el proceso por supuestas interceptaciones ilegales.

Varela dijo haber reconocido algunos correos electrónicos e inclusive fotografías de carácter personal.

Durante el contrainterrogatorio, Varela también vio la transcripción de conversaciones sostenidas con colegas diputados y un audio donde daba instrucciones a uno de sus conductores.

El ex parlamentario reconoce que no puede comprobar la participación directa del expresidente Ricardo Martinelli en la comisión de los delitos investigados, sin embargo, asegura que no conoce de otra persona interesada en conocer sobre su vida personal y política.

José Luis Varela, en su comparecencia, le recomendó al exmandatario Martinelli que se acoja a un acuerdo de pena para lograr su libertad en medio de este proceso.