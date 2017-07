Exdirector del PAN Rafael Guardia fue traslado nuevamente al HST

"Ya no aguanto más... tengo más de 30 días que no recibo medicamentos. Me siento mal... no aguanto el dolor en la columna, la pierna la tengo dormida", fueron las breves palabras de Rafael Guardia Jaén, exdirector del extinto Programa de Ayuda Nacional (PAN), al momento de su traslado al cuarto de urgencias del Hospital Santo Tomás (HST), donde fue llevado para una revisión médica.

Guardia Jaén quien lleva 2 años y 8 meses detenido, acusado por diversos delitos de peculado y contra la administración pública, llegó escoltado por unidades policiales en un bus del Sistema Penitenciario. De dicho vehículo, tuvo que ser asistido con una silla de ruedas, situación que evidencia el deterioro avanzado en su estado de salud, según explicó el abogado Víctor Orobio.

La defensa legal de Guardia Jaén enfatiza que existen certificaciones que constatan de los padecimientos del exfuncionario. Además aclaró que solicitar un cambio de medida cautelar no significa que Guardia Jaén trate de evadir la justicia.

Esta es la segunda vez que Guardia Jaén es atendido en urgencias en los últimos dos meses aquejado de múltiples dolencias. El exfuncionario ha sido diagnosticado por problemas de salud en la columna y colorrectales.

La información con José Agustín Del Mar