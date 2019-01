Expertos intercambian experiencias para combatir el cáncer en el país.

En el marco de la prevención y tratamiento del cáncer de mama, Gerardo Alfaro, representante de la OPS/OMS en Panamá junto a profesionales de la salud con especializaciones oncológicas y pediátricas, dio un mensaje sobre la importancia de la innovación médica para la reducción de casos de cáncer de mama en el país.

Alfaro realzó la importante tarea que recae sobre los hombros de todos los profesionales de la salud en cuanto a este tema tan sensitivo y enfatizó que “tenemos una buena cantidad de herramientas que todavía no están bien articuladas y tenemos recurso humano muy competente, motivado y capacitado”, sin embargo, puntualizó que “contamos con infraestructura y tecnología no muy bien distribuida en términos de equidad y eficiencia”.

En cuanto a la innovación de programas para la promoción de la salud y prevención temprana del cáncer de mama, la epidemióloga especializada, Anna Cabanes, indicó que hubo reuniones con el Ministerio de Salud para que se lleven a cabo promociones de prevención temprana para la población femenina panameña. “El gran cambio empieza desde implementar prácticas muy sutiles y sencillas con la comunidad junto con los profesionales y así identificar los problemas y sobre todo identificar la solución” expresó Cabanes.

La directora Nacional de Salud, Itza Barahona de Mosca, explicó que la costumbre de prevención de cáncer, no solo de mama sino de todas las ramificaciones, debe ser inculcada desde edad temprana a la población, ya que cada año incrementan los casos de cáncer en jóvenes. A pesar del creciente registro de personas con enfermedades no transmisibles, como el cáncer, la doctora De Mosca asegura que “aunque no existe una cura exacta para esta enfermedad, si es prevenida y tratada a tiempo, se puede tener una cura relativa, donde están los que llamamos: sobrevivientes”.

Roberto Grimaldo, como pediatra representante de la Caja de Seguro Social, recalcó la importancia de “no perder las oportunidades de hablarle de la prevención a quienes nos rodean, porque podemos salvar vidas”.

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social