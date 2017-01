Expresidente Martín Torrijos desmiente vinculación en caso Odebrecht

El expresidente Martín Torrijos Espino, reaccionó ante las recientes publicaciones en las que se solicita una investigación sobre las obras licitadas durante su gobierno (2004- 2009) con la transnacional brasileña Odebrecht, tras destaparse un entramado de corrupción a través del pago de sobornos y que actualmente es investigado en varios países.

"Jamás he estado involucrado en ningún acto de corrupción, y nunca me he opuesto a que se audite ninguna obra realizada durante mi gestión de Gobierno" sostuvo Torrijos a través de un breve comunicado.



"Estoy de acuerdo con que se investigue, y se aclare, todo lo relacionado con el denominado Caso Odebrecht" recalcó el exmandatario.

Recientemente el exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó una investigación contra Torrijos.

El jurista explicó que en la compleja trama de pago de sobornos, están involucrados tres gobiernos que han realizado contratos millonarios con Odebrecht.

Según Cochéz, tanto Torrijos como el entonces Ministro del MOP, Benjamín Colamarco, habrían incurrido en la comisión de un delito contra la administración pública, en su modelaidad de enriquecimiento injustificado.