Expresidente Martinelli envía mensaje al mandatario electo Laurentino Cortizo a unificar el país

No habían transcurrido muchas horas luego que el Tribunal de Juicio Oral concediera al expresidente Martinelli la libertad para hacer uso de sus redes sociales y brindar entrevistas a medios de comunicación, para que el ex jefe de estado rompiera el silencio a través de la televisora de su propiedad.



Martinelli quién ahora goza de una detención domiciliaria, habló de varios temas nacionales, entre ellos el llamado que realiza al gobierno del mandatario electo Laurentino Cortizo.



El exgobernante quien afronta un juicio por el caso de las escuchas telefónicas, recalcó sin entrar en el fondo, que es inocente. Pidió a Cortizo hacer "borrón y cuenta nueva".



Martinelli expresó en una entrevista difundida por Nextv que no tiene intención de pensar en política por el momento, ya que su prioridad está en recuperar su nombre y los lazos familiares, aunque de antemano lanzó duros ataques contra los Magistrados del Tribunal Electoral (TE).



A su vez, indicó que la mejor opción para el país es una constituyente para reformar la carta magna panameña.



El exmandatario también habló de su experiencia en el autoexilio y su detención en los EEUU, donde agregó que se dedicará a trabajar por mejorar la calidad de vida de los detenidos.



Martinelli quien se mostró sosegado, reconoció desde su residencia en Altos de Golf que "la política es sucia" y manifestó que una vez concluya el actual gobierno van a salir pruebas de las irregularidades y las cosas indebidas que se han cometido.



