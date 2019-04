Facultad de Medicina se solidariza en la lucha para la construcción del nuevo Hospital del Niño

En la avenida Balboa, frente al edificio de consulta externa del Hospital del Niño funcionarios de esta institución salieron este viernes por última vez a manifestarse para exigir que finalmente se dé el acto de licitación sin ningún tipo de inconvenientes.

La Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá se solidariza en la lucha para exigir que se dé la construcción del nuevo edificio, así lo dio a conocer el decano Enrique Mendoza.



Radio Panamá conversó con el Dr. Esteban Perdomo, presidente de la Asociación de Médicos Especialistas, el cual mencionó que las condiciones del actual nosocomio no son las mejores por la falta de espacios y problemas en las infraestructuras que impiden una debida atención.



Esperan que el acto de licitación se realice el próximo lunes 15 de abril, y no sea reprogramada esta fecha como ha sucedió anteriormente, Florencio McCarthy, pediatra nefrólogo dijo que guarda la esperanza que este proceso no siga dilatándose.



Además, el decano de la Facultad de Medicina anunció que el próximo 21 de mayo estarán efectuando una marcha hacia la Presidencia de la República para exigir la construcción del Hospital del Niño, el Hospital Oncológico y la nueva Facultad de Medicina.

Detalles del informe con Manuel Espinosa