FAD logra certificación de cumplimiento sobre el 2% de inscritos

El Frente Amplio por la Democracia (FAD) cumplió con el requisito ante el Tribunal Electoral (TE) de recolectar las firmas requeridas para conformarse como partido político. Luego de un periodo de 30 días para que de ser necesario alguien impugne una de las firmas, iniciaría la estructuración del partido según Saúl Méndez dirigente del SUNTRACS.

Méndez agregó que los partidos politicos en la actualidad sólo tienen intereses en los grupos elites y no en el pueblo panameño.

Por su parte, Richard Morales vio este cumplimiento como un logro, en el que el pueblo ha demostrado su esperanza y apoyo al partido a pesar de todos los supuestos obstáculos que le ha puesto el Tribunal Electoral, los partidos políticos y no simpatizantes del FAD.

El dirigente Saúl Méndez señala al FAD no como una opción más sino una destinta que se preocupa por la clase trabajadora no como los partidos políticos tradicionales que prometen y no cumplen sus promesas al pueblo.

​

[Con datos de Ángel Tuñón...]