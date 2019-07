Fallece Dra. Rosa María Britton

Este martes 16 de julio se confirmó el fallecimiento de la reconocida escritora y oncóloga panameña, Rosa María Britton, a los 82 años de edad.

Estudió Medicina en La Habana, Cuba y posteriormente se trasladó a España. Realizó su internado, la residencia y especialización en Ginecología, Obstetricia y Cirugía Oncológica en California, Estados Unidos y ejerció la profesión de medicina en la Ciudad de Nueva York.

Como escritora, recibió numerosos premios y reconocimientos por su labor literaria tanto a nivel nacional como internacional. Recibió el Premio Ricardo Miró en seis ocasiones en los géneros de novela, cuento y teatro.

Escribió más de 15 obras, entre novelas, cuentas y guiones de teatro. Entre sus libros más destacados figuran "El Ataud de Uso", "¿Quién inventó el mambo?" y "La Costilla de Adán", este último, un tratado sobre ginecología y sexualidad, su libro más exitoso con más de 30 mil ejemplares vendidos.

Estuvo casada con el ingeniero estadounidense Carl Britton y tuvo dos hijos: Walter Britton y Gabrielle Britton.

En su momento al ser consultada sobre la muerte dijo no tenerle miedo. "La muerte va a llegar y, cuando llegue, espero que me coja suave...después de los 80 uno sabe que tiene el tiempo contado. Me cuido, me tomo mis medicamentos, pero sé que me voy a morir", sentenció.