Fallo de la CSJ no afectará contrato de concesión minera

La empresa First Quantum propietaria de Minera Cobre Panamá respondió a través de un comunicado a los dichos tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que indicó que el contrato entre el Estado y la Mineta Petaquilla es inconstitucional.

Los puntos remarcados por la empresa a continuación:

Ante las informaciones que circulan, tanto en medios tradicionales como en redes sociales, acerca del edicto de la Corte Suprema de Justicia, compartimos la posición oficial emitida por First Quantum Minerals Ltd. (empresa que posee 90% de Minera Panamá, S.A, y desarrolla el Proyecto Cobre Panamá).



• Minera Panamá, una subsidiaria de la Compañía, entiende que el fallo de la Corte Suprema solamente afecta la promulgación de la Ley 9 y no afecta el contrato de concesión minera en sí, el cual permanece vigente y por lo tanto permite la continuidad del desarrollo del proyecto Cobre Panamá.



• Minera Panamá está en el proceso de obtener y examinar formalmente el fallo y su aplicabilidad; y está trabajando con las partes apropiadas para identificar los recursos legales adecuados. Tales recursos necesitarían ser analizados por la Corte Suprema.



• El proyecto Cobre Panamá emplea a más de 12,600 personas, de las cuales aproximadamente 1,500 provienen de las comunidades vecinas de Donoso y La Pintada. El proyecto es la inversión privada más grande en la historia de Panamá.