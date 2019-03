Funcionarios de la JCJ exigen pago de bonos de productividad 2017/2018

La Asociación de Empleados del Ministerio de Economía y Finanzas se reunieron para dar a conocer su inconformidad por la falta de pagos de bonos de productividad del año 2017 y 2018, situación por la cual hicieron un llamado a las autoridades para que tomen acciones al respecto.

Osvaldo Despaigne, secretario general de la asociación señaló que se dará un plazo hasta el próximo jueves y de no obtener una respuesta tomaran otras acciones para decidir si paralizan labores.



Este bono se le debe a 100 funcionarios de la Junta de Control de juegos, los cuales están dispuestos a tomar acciones, mencionan que se le ha enviado correos a la ministra para informarle sobre la situación, pero hasta el momento no han tenido ningún tipo de comunicación.



Luego de dar a conocer detalles de sus exigencias, la agrupación decidió realizar un piqueteo para exigir que no se dilate el proceso y que se agilice el pago del bono de productividad adeudado a estos funcionarios.

Detalles del informe con Manuel Espinosa