Fundación Down Panamá organiza la sexta caminata para conmemorar el Día Mundial del Síndrome de Down.

La fundación Down Panamá anunció que el próximo domingo 25 de marzo se llevará a cabo la VI versión de la carrera caminata conmemorando el Dia Mundial de las Personas con Síndrome de Down.

Según Marta Vernaza presidenta de esta fundación se espera que al igual que años anteriores poder contar con la presencia y el apoyo de una gran cantidad de personas tanto nacionales como extranjeros.

Las inscripciones están abiertas para las personas que deseen apoyar y los fondos recaudados serán destinados en la capacitación de padres con hijos que padezcan este síndrome y educadores de los centros educativos, públicos y privados que se sumen a esta iniciativa de la inclusión académica.

El próximo 21 de marzo se conmemora el día mundial del Síndrome de Down, por lo tanto, Panamá se suma a más de 65 países para celebrar esta fecha y es importante mencionar que el síndrome de Down no es una enfermedad si no una condición genética, por lo tanto la Fundación Down Panamá promueve una sociedad que respete y valore a las personas con este síndrome.