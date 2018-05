Gobierno de Panamá reitera su posición de rechazo ante resultados de elecciones de la República Bolivariana de Venezuela

El presidente de la República, Juan Carlos Varela reiteró la posición de Panamá frente a los resultados de las elecciones presidenciales de Venezuela que se celebraron el domingo 20 de mayo.

Varela a su vez señaló que no se aceptan estos resultados, ya que no fue una elección abierta democráticamente, por lo tanto la posición de Panamá fue emitida por la Cancillería en donde mediante un comunicado se señala que Panamá no reconoce los resultados de las elecciones de la República Bolivariana de Venezuela.

Para Varela es preocupante la situación desde el punto de vista humanitario, ya que luego de estos resultados se puede dar un éxodo de estas personas hacia otros países.

Otro de los que dio su posición frente a esta situación que atraviesa el pueblo venezolano, fue Guillermo Cochez quien señaló que lo que ha hecho el gobierno de Panamá es lo correcto y que fue notable la abstención de las personas frente a estas elecciones, ya que nadie creyó en este proceso electoral.

El abogado además señaló que esta crisis de Venezuela no se reflejará tanto en Panamá, ya que este país ha puesto un control a la migración con las visas estampadas, pero otros países que no tienen este control si será notable esta situación tal es el caso de Colombia y Brasil.