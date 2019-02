Gómez atiende llamado de los empresarios

La candidata a presidencia por la libre postulación, Ana Matilde Gómez, se reunió con miembros del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) durante la mañana de este jueves, con motivo de presentar sus propuestas electorales y escuchar las necesidades de los empresarios.

Gómez puntualizó que su primordial objetivo era explicar su propuesta con respecto a la constituyente y el “porqué es necesario un proceso ordenado, convocado en el poder para evitar traumas e impactos negativos en la economía y buscar reactivarla es la manera más democrática y sana”.

Aseguró que uno de sus puntos a tocar sería el tema del empleo, más que nada para los jóvenes, lo cuales se inclinan más hacia empleos informales los cuales representan más del 40% a nivel nacional. Enfatizó que una de las propuestas específicas es “eliminar la burocracia para los jóvenes emprendedores, ya que frente a esta nueva era industrial ya no es solo el capital sino también el talento lo que crea la posibilidad de tener productividad”.

El presidente del CONEP, Severo Sousa, dijo que lo que más le preocupa al sector empresarial es la reactivación económica, ya que han planteado que hace más de dos años la economía nacional se encuentra en una desaceleración comercial a nivel general. Enfatizó en que el crecimiento que se ha dado a nivel nacional ha sido enfocado en sectores en los cuales no necesariamente se crean plazas de trabajo, no aportan directamente a la economía del país y no son accesibles para la mayoría del pueblo panameño.

En cuanto a la potenciación de la nueva ampliación del Canal de Panamá, la también diputada expresó que se necesita ver la diversificación de las proyecciones del Canal y evitar que se afecte la eficiencia de su rendimiento en el traspaso de carga y transporte marítimo, sin embargo, enfatizó la certeza de que existen factores que no se pueden controlar como el cambio climático y las próximas sequías, pero se debía planear anticipadamente y crear planes que pudiera preparar lo más posible al Canal de Panamá, el cual es la megaobra con mayor ingreso nacional.