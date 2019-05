Hablar de fraudes en este momento es irresponsable; Blandón

El candidato presidencial por el Partido Popular y Panameñista, José Isabel Blandón, en entrevista en Radio Panamá planteó que el anuncio del nuevo Presidente de la República por parte del TE debe tomar rapidez para dar tranquilidad a la población.

Blandón, quien corre en cuarto lugar en los escrutinios extraoficiales, explicó que el TE debe tomar acción en cuanto a la presentación de los últimos resultados y no permitir que surga la acusación de supuesto fraude, en lo cual mencionó que "no me parece correcto hablar de fraudes en este momento, es irresponsable".

"Vamos a esperar el resultado final que anuncie el Tribunal Electoral y reconoceremos al ganador" puntualizó Blandón, además de reafirmar su compromiso con reevaluar y reestructurar el partido al que pertenece para conocer los fallos durante este periodo electoral, aseveró que "volveremos en el 2024, porque somos un partido que cada que vez que cae se vuelve a levantar".

Irene Acosta, estudiante de Comunicación Social