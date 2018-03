Hay 49 millones de dólares sin factura fiscal; Federico Humbert

El Contralor General de la República Federico Humbert explicó en Radio Panama como fue el proceso para presentar las auditorías de las Junta Comunales del periodo 2009-2014 ante el Ministerio Público.

Humbert afirmó que hay más de 49 millones de dólares sin factura fiscal, y que hay 23 millones de dólares en cheques que no tienen sustentos.

El Contralor agregó que existe una persona auditada que tiene 4 millones de dólares de lesión porque no presentó sustento. Según Humbert en Panamá no se puede eliminar el control previo, ya que el país no está preparado para eso.