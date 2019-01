Hay que poner orden y volver a lo básico, también habla de una nueva constitución: Jorge Arango

Volver a lo básico, cumplir los principios que se deben tener en el país expresó en el programa boletín agropecuario de Radio Panamá Jorge Arango quien acompaña en la nómina presidencial a Ana Matilde Gómez se refirió a las pérdidas que genera la recolección de basura y los tranques, así como una nueva constitución en 100 días.

Pidió no tener miedo con respecto a la propuesta de una nueva constitución pues hay que cambiar las reglas del juego, “lo que he hablado con Ana Matilde es cómo se va a hacer la constitución y no paralela porque con la asamblea no se puede hacer nada, solo es perder tiempo”. Dijo que esto no va a afectar la economía si se hace bien.

Arango recordó que, para aceptar el cargo de Ministro de Desarrollo Agropecuario en la actual administración, solo puso una condición que al final no le cumplieron, dejó claro que solo ha estado inscrito en un partido y fue el Papa Egoró y que no caminó para la campaña de Varela ni hizo donaciones.

El odontólogo de profesión instó a los padres y abuelos a hablar con sus hijos y nietos y explicarles la importancia de esta elección.

El doctor Jorge Arango dijo que Panamá debe volver a tener un Ministerio de Planificación y así ordenar el sistema.

Detalles del informe con Laritza De León