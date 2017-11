Hemos empezado a recuperar el patrimonio robado por casos de corrupcion: Presidente Varela

Para el presidente de la republica Juan Carlos Varela, se ha logrado la recuperación de patrimonio más importante producto de las investigaciones que adelanta el Ministerio Publico por casos contra el Orden Económico y la Administración Publica, donde se vincula a la empresa constructora Odebrecht.

El mandatario dice que las investigaciones deben continuar a fin de lograr la recuperación de más recursos, desviados como consecuencia de procesos a cargo de las autoridades competentes.

En las audiencias celebradas el pasado 9 de noviembre, donde se homologaron varios acuerdos de colaboración eficaz, se confirmaron nombres de personas que recibieron pagos de la empresa constructora, por montos que en su conjunto superaron los 85 millones de dólares.

El presidente de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC), Iván De Ycaza, considera que si bien hay avances en producto de las investigaciones, aun faltan nombres por ser revelados.

El presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE), Héctor Cotes, dice que las investigaciones deben llegar hasta el final, para que la ciudadanía pueda conocer quiénes fueron los involucrados en el escándalo de corrupción, durante los últimos gobiernos.

Con los acuerdos de colaboración eficaz suscritos entre el Ministerio Público y ex directivos de Odebrecht en Panamá y Brasil, se divulgaron nombres de ex ministros de Estado y allegados al ex presidente Ricardo Martinelli como beneficiarios finales de dineros procedentes de cuentas controladas por la compañía constructora, para fines ilícitos.

Detalles con Sergio Rivera