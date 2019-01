"Hermanos" No nos dejemos robar la belleza que hemos heredado de nuestros padres: Papa Francisco La esperanza cansada será sanada y gozará de esa particular fatiga del corazón cuando no tema volver al lugar del primer amor y logre encontrar, en las periferias y desafíos que hoy se nos presentan

