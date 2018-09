Iniciativa para prohibir reelección de diputados no tendrá futuro: Abogado Raúl González

Una iniciativa ciudadana para reformar el código electoral y prohibir la reelección en un tercer periodo para los diputados fue presentada en la Asamblea Nacional.

El ex Presidente del Movimiento de Abogados Gremialistas Raúl González considera que no le ve futuro porque es imposible que los diputados aprueben algo que no los beneficia.

La misma opinión la manifiesta el también abogado Miguel Antonio Bernal porque considera que es imposible que se discuta sabiendo que la mayoría de los diputados se quieren reelegir.

Ante el movimiento No a la reelección que sigue generando reacción en todos los ámbitos de la opinión pública los diputados han señalado que la población es la que puede decidir en las urnas.

No existe norma electoral que limite la reelección, que en la práctica en muchos casos es indefinida, para los cargos de diputados, alcaldes y representantes de corregimientos.

