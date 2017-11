Investigarán foto filtrada de El Renacer

En las últimas horas, han circulado fotos provenientes del Centro Penitenciario El Renacer, en donde aparecen 6 privados de libertad, entre ellos; el ex vicepresidente Felipe Virzi, el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima; el exdirector de la Policía Nacional Gustavo Pérez, West Valdés, ex directivo de la casa de valores Financial Pacific (FP), Ignacio Fábrega, exdirector de Supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, entre otros.

La mañana de este domingo 29 de octubre, la Dirección General del Sistema Penitenciario, informó que investigarán para dar con los responsables de portar teléfonos celulares y publicar fotografías donde aparecen privados de libertad.

En el documento, las autoridades indican que sancionarán a quienes hayan infringido las normas en recintos penales.