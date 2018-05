José Raúl Mulino asegura que Ricardo Martinelli no influirá en sus decisiones de llegar a la Presidencia de la República

El ex ministro de Seguridad Publica, José Raúl Mulino, manifestó que posee las capacidades necesarias para llevar el partido Cambio Democrático a la Victoria en las próximas elecciones 2019 y afirmo que de ser elegido no mantendrá ningún vínculo con el ex presidente de la republica Ricardo Martinelli en sus decisiones.

Por su parte, Mulino, reacciono ante las declaraciones del ex presidente Ricardo Martinelli en cuanto el apoyo a los Estados Unidos debido a su participación en la logística y acciones de cooperación con en el barco norcoreano Chong Chon Gang.

Dijo que es necesario mantener las relaciones diplomáticas con todos los países para garantizar el bienestar de los pueblos.

El próximo 5 de junio se difundirá mediante un boletín electoral las postulaciones admitidas y posteriormente el 12 de agosto se estarán realizando las primarias para elegir al aspirante al cargo presidencial por parte del partido CD. Informo para Radio Panamá Danyela Allard estudiante de periodismo.