Kayra Harding arremete contra bancada independiente

Ante los cuestionamientos de algunos diputados independientes por el aumento a los suplentes, en el debate de Reformas a la Constitución y su posición de votar en contra en todos los artículos que estén alejadas del anhelo ciudadano.

La diputada perredista, Kayra Harding ha señalado que la postura de los diputados por la libre postulación se da, porque la mayoría de las bancadas decidió apoyar el artículo del matrimonio, que solamente puede ser entre un hombre y una mujer.

Sin embargo, Juan Diego Vásquez se defiende señalando que esa no es la posición de la bancada, sino de su compañero Silva que respeta, dice que son ataques porque no se está llevando un debate de altura, sobre el tema constitucional.

A través, de su cuenta de tuiter el diputado Gabriel Silva señalo que la postura fue personal y no de la bancada. No estamos de acuerdo con las reformas porque no recoge los valiosos aportes de la ciudadanía en temas de transparencia, institucionalidad y anticorrupción por un proceso poco acelerado y transparente.

El tema surge por las criticas al artículo 157 de la Constitución vigente que señala que en caso de aumento, éste será efectivo en el próximo periodo de la Asamblea que lo hubiere aprobado.

