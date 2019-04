La corrupción inicia en los procesos de campaña, no cuando llegan al poder; Manuel Murillo

El candidato a diputado por el Partido Alianza para el circuito 8-1, Manuel Murillo, expuso sus propuestas para el distrito de Arraiján y la solución de problemáticas que afectan a la población.

Murillo afirmó su compromiso con la población en Arraiján y explicó que a pesar de que la comunidad realiza reuniones cada 2 meses para atender problemáticas frecuentes, no ha llegado acción de las actuales autoridades. Señaló que su campaña se ha dedicado a escuchar lo que busca el electorado y proponer las soluciones prácticas y posibles para la comunidad.

“La corrupción inicia en los procesos de campaña, no necesariamente cuando llegan al poder” destacó Murillo, y explicó que las autoridades pasadas no fueron responsables en proveer los servicios que adolece el distrito, ya que al día de hoy la comunidad no cuenta con servicios portuarios, hospitales formales, calles seguras ni generación de empleo local.

El candidato a diputado recalcó que el rechazo a la reelección no puede existir únicamente “en televisión y redes sociales, sino que tiene que salir a la calle y calar en la conciencia de los votantes”. Instó al electorado del circuito 8-1 a realizar presión e informarse para tomar las decisiones correctas para la futura administración política.

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social