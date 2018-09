Lo que ocurre en el Oeste; Josué Villao

Recuerdos de Lucas Bárcenas



¿Han leído alguna vez las poesías de la amplia biografía de Lucas Bárcenas, novelista y poeta panameño pero Arraijaneño de corazón?



Durante la conmemoración de los 163 años de fundación del distrito, el pasado 12 de septiembre por alguna razón me llegó su foto y muchos recuerdos llegaron a mi mente.



De pequeño, siempre escuché de él, porque casualmente la casa donde residía (que se mantiene intacta pero deshabitada), está a un costado donde residen mis padres.



Me entraron esas ganas de saber ¿Qué hizo Lucas Bárcenas para que sea tan recordado entre las personas?

Por suerte me encontré con sus prosas y cuentos, además de un sinnúmero de reconocimientos por la cual fue distinguido durante sus años de vida.



Se mencionan obras como Cristal, Iris, Prisma entre otros, pero que a su vez es imposible de encontrar su contenido en internet; pero me dieron un dato.



Me dijeron: Anda a la biblioteca que lleva su nombre que se encuentra en el centro de Arraiján Cabecera para que te deleites.



"Un pueblo que no lee, no progresa" es hora de incentivar a los jóvenes a que regresen a las bibliotecas para nutrirse de conocimiento.



Lucas Bárcenas nació el 20 de febrero de 1906 y murió el 20 de septiembre de 1992 a los 86 años de edad.





JosuéVillao

El autor es periodista de Radio Panamá