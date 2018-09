Lo que ocurre en el Oeste; Josué Villao

Según el último censo del año 2010, el distrito de Arraiján tiene una población de 220 mil habitantes aproximadamente, siendo el tercero más poblado del país.

Esta cifra ha podido variar durante los últimos años tomando en cuenta el crecimiento habitacional.



Aumento de población requiere mayor vigilancia y seguridad en el área; aunque esto no se da.



En los últimos días se dio asesinato de una cajera durante un asalto en su lugar de trabajo en Arraiján Cabecera, a raíz de este hecho, las quejas de la población pidiendo más seguridad no sólo a la Policía Nacional, sino también a los Gobiernos Locales no se han hecho esperar.



El Municipio de La Chorrera por su parte, tiene una propuesta de cámaras de videovigilancia para los incidentes y emergencias que se registren. Un proyecto con ayuda de los fondos de la descentralización para combatir la delincuencia.



Y que podemos esperar del Municipio de Arraiján, con un alcalde condenado por peculado, que aún se mantiene en el cargo por una apelación que presentó. Pues nada, estamos totalmente indefensos ante la delincuencia.



Durante estos cinco años hemos esperado hechos y no palabras, pero adivinen nos mantenemos iguales. Una figura que prometió mejorar el tema del agua y los servicios públicos pero ni eso se ha cumplido.



Tenemos fe que las autoridades, incluyendo a los Concejales tomen cartas sobre el asunto a pocos meses de dejar el cargo que ocupan.





Josué Villao

El autor es periodista de Radio Panamá.