Lombana se compromete con el turismo deportivo

El candidato presidencial por la libre postulación, Ricardo Lombana, habló sobre los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se celebrarán en Panamá en el 2022 y la importancia de impulsar los eventos internacionales que el país tiene por delante. Además, vender paquetes para que los turistas visiten el país con propósito de esta actividad.

También señaló que no es posible hablar de turismo si no existe un país seguro, si no se resuelve el problema de la basura y si no hay inversión para el aprendizaje del idioma inglés. Lo turístico debe ir de la mano con lo sostenible, es importante cuidar el planeta.

Lombana considera que el turismo debe ser accesible para todos, igualdad de oportunidades para que las personas disfruten de la oferta turística.

Paola Pimentel, estudiante de Comunicación Social