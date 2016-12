Madre de Riccardo Francolini exige libertad para su hijo

Marisol de Francolini, madre del ex directivo de la Caja de Ahorros (CA) Ricardo Francolini detenido desde el pasado 12 de octubre, asegura que no hay pruebas en contra de su hijo y exige a las autoridades poner en libertad antes de las festividades del mes de diciembre, dijo no entender porque continua detenido.

Con lágrimas en sus ojos pidió a la virgen y a Dios que ilumine a quienes tengan que disponer de la libertad de Ricardo Francolini.

Ricardo Francolini es investigado por un préstamo de $9 millones avalado para la empresa constructora HPC-Contratas-P&V, a la que se le adjudicó el Centro de Convenciones de Amador, por $193 millones.

[Los detalles con Katherine Campos]