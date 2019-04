Martinelli a la espera de fallo de Jueza Quinta Electoral

Este martes se llevó a cabo ante la Jueza Quinta Electoral, Elvia Rengifo Rodríguez, la audiencia por impugnaciones presentadas contra las candidaturas a la Alcaldía Capitalina y diputado por el circuito 8-8 del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal.

La audiencia inició a las 9:30 a.m. con la ausencia del expresidente Martinelli, la razón fue sustentada por la jueza electoral, quien señaló que previamente se había emitido una resolución por la cual se rechazaban declaraciones testimoniales, por lo cual la presencia del impugnado no era necesario. La jueza agregó que en base a los permisos concedidos por los tribunales penales, se hizo lo pertinente para permitir la presencia de Martinelli en calidad de oyente como parte interesada, sin embargo no se logró la comparecencia.

La exprimera dama Marta Linares de Martinelli, denunció por su parte que fue por decisión del Ministro de Gobierno Carlos Rubio, que el traslado de su esposo no fue efectivo y argumento que la acción se basa en el nexo familiar entre uno de los impugnantes con el titular, por lo que pide su inmediata separación del cargo.

Durante el acto de audiencia, la Jueza negó 4 incidentes de nulidad que habían sido presentados por la defensa de Martinelli. Dos de estos recursos intentaban vincular a Mayín Correa y Sergio Gálvez como partes afectadas por la impugnación a las candidaturas donde forman parte como compañeros de nómina. Este ultimo hablo incluso de un proceso amañado.

Jorge Hernán Rubio uno de los impugnantes volvió a ratificarse en su denuncia de que Martinelli no es idóneo para ocupar las candidaturas.

Las aseveraciones de la parte impugnante fue rebatida por el Fiscal General Electoral, Eduardo Peñaloza quien ante la Juez dejó consignada su opinión de que Martinelli si es idóneo para participar del torneo electoral como candidato.

Mientras se realizaba la audiencia en la sala de capacitación del edificio anexo a la sede del TE, en la plaza de la democracia varios simpatizantes de Cambio Democrático (CD) y alianza mantenían una protesta.

Al lugar también acudieron los predios de los partidos cambio democrático y alianza, Rómulo Roux y José Muñóz. Ambos denunciaron una intención de afectar políticamente a estos colectivos.

La presencia policial y la ubicación de vallas de seguridad también fue motivo de cuestionamientos por parte del abogado Alejandro Pérez.

Tras escuchar los alegatos de las partes intervinientes la juez quinta electoral decidió acogerse al termino máximo de 30 días para pronunciar un fallo sobre las impugnaciones y dar a conocer el futuro político del expresidente Ricardo Martinelli.

Detalles del informe con José Agustín Del Mar