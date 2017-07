Martinelli continúa a la espera de decisión sobre su fianza

El expresidente de la República, Ricardo Martinelli, lleva veinticinco días detenido en la cárcel Federal de Miami, lejos de su residencia en Sunrise Terrace, Miami. Los abogados de Martinelli presentaron un documento hace dos días para lograr conseguir una fianza de excarcelación. Esta vez, la defensa no ofrece cantidades millonarias para obtenerla, sino que pide que el caso se califique como uno de circunstancias especiales.

Un argumento para obtener la fianza es que la pieza clave del caso de extradición: el affidavit presentado por Ismael Pitti, está basado en información y creencias; y no forma parte de los documentos oficiales que le presentó Panamá al juez del Distrito Sur, Edwin Torres.

La defensa también alega que en las acusaciones del magistrado Harry Diaz en el caso de los pinchazos telefónicos son falsas. Díaz dijo que se utilizaron 13,475,000 dólares, provenientes de fondos públicos, para comprar equipo de espionaje a través de la compañía MLM Protection Ltd. La defensa de Martinelli contradijo esto con los documentos que envió Panamá, que muestran que los equipos de espionaje fueron comprados por una compañía diferente llamada NSO Group Technologies Ltd., y que no hay pruebas de que se hayan utilizado fondos públicos para comprar equipos.

En los próximos días del mes se espera la pronunciación del fiscal de Miami y luego la decisión del juez Edwin Torres. Mientras tanto, el expresidente Ricardo Martinelli continúa detenido.

Valentine Hilaire

