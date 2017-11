Ministerio Público responde a declaraciones de Ana Belfon

Mediante una nota de prensa, el Ministerio Público detalla las denuncias y las razones descritas en los expedientes para no investigar dichos casos.

Lea el comunicado completo a continuación.

A fin de aclarar algunas inquietudes que se han formulado en distintos medios de comunicación, en torno a explicaciones suministradas durante la audiencia de validación de acuerdos de colaboración eficaz en el caso ODEBRECHT, el pasado 9 de noviembre de 2017 y conforme a la información suministrada por la Fiscalía Especial Anticorrupción, se informa lo siguiente:



I. Expediente No. 0070.



Que mediante Resolución de 25 de abril de 2014, la Procuraduría General de la Nación le dio entrada a la denuncia presentada por el señor EDUARDO PINNOCK QUINTERO, actuando en representación de ELIZABETH ESPINOZA, por la presunta comisión de los delitos contra la Administración Pública, Blanqueo de Capitales, Asociación Ilícita para Delinquir y Encubrimiento, vinculando con estos ilícitos a los señores JAIME LASSO – ex cónsul de Panamá en Seoul Korea -, MICHELLE LASSO – hija del antes citado – y ALBERTO ARISTIDES AROSEMENA – cónsul de Kobbe Japón.



Los hechos fueron denunciados el 21 de abril de 2014 y refieren que los días 14 y 15 de abril del año 2014, a través de un medio periodístico internacional denominado “Diario Las Américas” se publicó en la primera plana lo siguiente: “Implican a Candidato en Lavado de Dinero”, en cuanto a que varias cuentas de bancos panameños habrían recibido fondos provenientes de apuestas ilegales por internet que luego emplearon en la campaña política de Juan Carlos Varela. Hecho replicado por el Diario Panamá América el 17 de abril de 2014, publicación que fue aportada por el denunciante.



Detalla la denuncia que el dinero circuló desde las cuentas bancarias de MICHELLE LASSO, JAIME LASSO Y ALBERTO ARISTIDES AROSEMENA. De igual forma se relaciona en la trazabilidad la FUNDACIÓN DON JAMES, persona jurídica que giró cheques al ingeniero JUAN CARLOS VARELA, vicepresidente de la República y candidato presidencial en esa fecha.



El 27 de junio de 2014, mediante resolución de la Procuraduría General de la Nación, la entonces Procuradora General de la Nación, ANA I. BELFON VEJAS, DISPUSO: “PRIMERO: Abstenerse de ejercer la Acción Penal, dentro de la presente investigación. SEGUNDO: Mantener en la secretaría del despacho, el presente sumario por el término de sesenta (60) días, a efecto que las partes interesadas puedan presentar las objeciones que tengan a bien. TERCERO: Fijar el edicto correspondiente, por el término de cinco (5) días hábiles, para los efectos de notificación” TRANSCURRIDOS ESTOS TÉRMINOS SE PROCEDIÓ CON EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.



El fundamento legal de la decisión de la ex Procuradora General de la Nación, ANA I. BELFON VEJAS fue el numeral 1 del artículo 1953 del Código Judicial, que señala que: el Ministerio Público podrá abstenerse de ejercer la acción penalCUANDO EL HECHO INVESTIGADO NO CONSTITUYA DELITO y PROCEDER CON EL ARCHIVO DE LA CAUSA.



II. Expediente No. 0303.



La ex Procuradora General de la Nación, ANA I. BELFON VEJAS, mantuvo otra investigación, que fue abierta el 10 de diciembre de 2013, luego de recibir el día 7 de noviembre de 2013, el informe No. 004-13 procedente de la Unidad de Análisis Financiero para la Prevención del Blanqueo y el Financiamiento del Terrorismo, que guarda relación con las alertas que se originaron de las cuentas de: MICHELLE LASSO, FUNDACIÓN DON JAMES, PACIFIC ADVISORS GROUPS LTD, LARIS S.A., JAIME LASSO, SILVIA RENEE DEL CASTILLO DE LASSO, ASTRID AMADA LLIANA JARAMILLO DE LASSO, BV TECH GROUP INC, entre otras.



Mediante providencia del 27 de marzo de 2014 la Procuraduría General de la Nación, a través de la licenciada ANA I. BELFON VEJAS dispuso Declarar Improcedente el inicio de la instrucción sumarial con motivo de la información remitida por la Unidad de Análisis Financiero y Ordenó el Archivo del Expediente.



La información, es decir las personas naturales y jurídicas así como las transacciones de las cuentas bancarias que forman parte de los expedientes arriba descritos corresponde los mismos hechos investigados por la Fiscalía Especial Anticorrupción en el Caso Odebrecht.





Panamá, 13 de noviembre de 2017.