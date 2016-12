Ministro de Economía rechaza posición del Gobierno francés hacia Panamá

El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De la Guardia, dijo que el Gobierno de Francia ha buscado la manera de afectar a Panamá so pretexto de no colaborar con el intercambio de información fiscal.De la Guardia señaló que los franceses saben muy bien que lo argumentado no tiene fundamento.El titular del Ministerio de Economía y Finanzas, rechazó la posición del gobierno francés hacia Panamá. Indicó que el tema lo han tomado como bandera política para mantenerse en el Poder.El funcionario resalto que no hay motivos para que Panamá sea incluida en una lista de países discriminatorios por parte del gobierno de Francia.Por su parte, Manuel Domínguez, secretario de Comunicación del Estado, dijo que la administración gubernamental ha cumplido con la aprobación de normativas que promueven la transparencia en materia financiera y fiscal.Ambos funcionarios coincidieron en que el país cuenta con los elementos para defenderse ante amenazas de otras naciones. Destacaron que se está avanzando en el camino correcto y que esto se puede probar con la reciente salida de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional.