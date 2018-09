Modelo de Estado está hecho para hacer negocios; Richard Morales

El precandidato presidencial del partido Frente Amplio Por la Democracia Richard Morales, afirmó en Radio Panamá que el modelo de Estado del país en estos momentos está hecho para hacer negocios.

Morales agregó que la descentralización del Estado no fue lo que se necesita, ya que se le dieron más fondos a los municipios, pero estos no le llegan a las familias, ya que los municipios no tienen competencias en los temas que más afectan a las personas.

Sobre la educación Morales recalcó que se debe incorporar a todos los actores, profesores, padres de familia, Ministerio de Educación y a los estudiantes, que son el factor principal del área y que se debe establecer la obligatoriedad y la gratuidad de la misma.