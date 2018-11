MOP y Consorcio firman contrato para Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá

El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Obras Públicas (MOP) llevó a cabo hoy el acto de firma del contrato con el Consorcio Panamá Cuarto Puente, conformado por las empresasChina Communications Construction Company LTD y China Harbour Engineering Company LTD, para el diseño y construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, conforme a la adjudicación como resultado de la licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada No. 2016-0-09-0-99-LV-004736, por un monto de inversión por B/.1,420,027,324.73.

El puente principal tendrá un gálibo de 75 metros y un ancho de 51 metros, y será del tipo atirantado para salvar una luz principal de 510 metros y luces laterales que suman 251 metros a cada lado. Tendrá tres carriles por sentido y dos líneas centrales para monorriel para la Línea 3 del Metro de Panamá.

Esta mega obra ofrecerá conexiones viales con y desde la avenida La Amistad, avenida Omar Torrijos, avenida Nacional, Corredor Norte, Veracruz, carretera Panamericana (8 carriles) y al puente de Las Américas.

El puente contará con un sistema de control de tránsito que incluye: señalización variable, detección automático de incidencias (D.A.I.) y cámaras de control de tránsito. El sistema de peaje será FREE FLOW, es decir paso sin barreras a velocidad normal bajo nuevos pórticos de lectura de peaje.

El Gobierno de la República de Panamá, a través del Ministerio de Obras Públicas ha propuesto la construcción de esta mega obra con el fin de aliviar la situación del puente de Las Américas y que sea capaz de absorber la demanda futura en esta zona estimada en 70,000 vehículos diariamente, según los registros del 2017.