Moradores del sector Este del país protestan por falta de agua potable

Un grupo de moradores del área Este del país, salieron este martes a las calles a manifestarse debido a la falta de agua en el sector de los Jardines, en Cabras de Pacora.

El presidente del comité de vecinos expresó la situacion que atraviesan estos moradores que claman por el vital líquido, mencionan que existe un acuerdo firmado con la inmobiliaria y los residentes, el cual no está cumpliéndose.



Al lugar de la manifestación se acercó el personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), para conversar con estos residentes.

Carlos Morales, por parte del IDAAN les indicó a los afectados, indicándoles que dentro de un mes podría estar funcionando la planta potabilizadora.



Una situación que afecta no solamente a esta comunidad si no a muchas otras, por lo que los moradores indican que sus intenciones no son cerrar calles y afectar a terceros, pero si piden el cumplimiento de los acuerdos.​

Detalles del informe con Manuel Espinosa