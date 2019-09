No estamos en contra de las plataformas digitales

Leonardo Grinspan

La diputada Cenobia Vargas explicó en Radio Panamá los detalles del anteproyecto de ley presentado ante la Asamblea Nacional, para regular el transporte a través de las plataformas digitales.

Vargas afirmó no estar en contra de las mismas, ya que ella misma también es usuaria, pero no puede ser que estas empresas no paguen impuestos al Estado.

Es una gran oportunidad para que el transporte selectivo y plataformas ganen, se actualicen agregó la diputada.