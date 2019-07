No hay necesidad de generar este ambiente; Gómez

En declaraciones a Radio Panamá, la exprocuradora Ana Matilde Gómez, dijo que se está dando "una fricción innecesaria y muy temprana en un Gobierno que tiene algunos actores políticos que no se cuidaron nunca de manifestar su intención de sacar a la Procuradora General de la Nación."

Por otro lado, indicó que el Estado de derecho y la institucionalidad del país se ven lesionadas en la medida que se perciben acciones que atentan contra la Constitución y la Ley.

Las palabras de Gómez, obedecen a las últimas declaraciones dadas por la procuradora Kenia Porcell sobre un supuesto desmantelamiento del equipo de investigadores de la DIJ que colaboraban con investigaciones de alto perfil.

La también ex aspirante presidencial dijo que, al más alto nivel debe realizarse una reunión que permita reestablecer líneas de confianza, la tensión que se ha generado en la institución no hace bien a los propósitos del Ministerio Público. "No hay ninguna necesidad de generar este ambiente", añadió.