No me arrepiento de haber corrido a la presidencia de la República

El exalcalde de la Ciudad de Panamá y candidato presidencial del Partido Panameñista José Isabel Blandón señaló en Radio Panamá que no se arrepiente de haber corrido para el cargo de Presidente de la República. A juicio de Blandón el fracaso de su partido en las elecciones, se debió a la falta de apoyo de parte de la directiva; "Yo no era el candidato de Juan Carlos Varela, el no pedía votos por mí".

Sobre las acciones tomadas por el actual Alcalde de la Ciudad de Panamá José Luís Fábrega, Blandón rescató que continúe con algunos proyectos de la administración pasada, pero criticó el aumento de salarios para los nuevos directores, y el haberle quitado el apoyo a ONG.