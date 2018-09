"No me siento triunfador, pero he hecho un trabajo en el partido": Camilo Alleyne

En #selecciónOelección Digital conversamos con el precandidato presidencial del Partido Revolucionario Democrático, Camilo Alleyne.

Alleyne dice que tiene fe en su partido y que el PRD necesita un candidato auténtico y que tenga claro lo que quiere hacer por el país, con firmeza y convicción.

Camilo Alleyne, ministro de Salud durante la administración de Martín Torrijos, participa por primera vez como aspirante a un cargo de elección popular. “Tengo la esperanza de que los compañeros escojan al mejor. Yo no me siento triunfador ni soy triunfalista, pero he hecho un trabajo histórico en mi partido, soy una opción más y ojalá que me den la oportunidad de ser su candidato”, señaló.

Sobre las encuestas dijo que, ha hecho sus sondeos y que tal vez no marque entre los primeros, pero siempre estará ahí como una voz a pesar del resultado del domingo en las elecciones primarias.

Vea la entrevista completa...