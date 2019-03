No podemos negociar nuestros principios; Ana Matilde Gómez

La candidata presidencial por libre postulación, Ana Matilde Gómez, expuso este martes sus objetivos en temas de educación, reactivación económica, e institucionalidad ambiental durante un conversatorio sostenido con la juventud en la Universidad Católica Santa María la Antigua (USMA).

Durante el foro de compromiso electoral, Gómez exhortó a los jóvenes universitarios a aspirar por un país transformado y que “no podemos negociar nuestros principios”. Expresó que “aquí no hay democracia directa, sino representativa” y recalcó que “las decisiones las toman otros y no la población”.

En tema ambiental, la candidata presidencial señaló que “tenemos un Mi Ambiente muy débil” y que la sustentabilidad no se ha llevado a desarrollar por lo que es necesario “fortalecer la institución como un compromiso a impulsar”, además de mencionar que “si existen funcionarios pusilánimes que no entienden la noción que tienen entonces no hacen lo que tienen que hacer y afectan la rentabilidad del Estado”. Expresó que es una necesidad “educar en el tema ambiental en los colegios y debe entrar en el pénsum escolar”.

La también diputada tocó la situación educativa que pasa en Panamá afirmando que “la politización de la educación es inaceptable” y que “no podemos seguir con docentes nombrados según el partido que gobierna”. Igualmente expresó que en el Ministerio de Educación hace falta “una persona que comprenda hacia dónde va el mundo” además de enfatizar el deber transformador que debe acoger la educación, “si lo que estamos enseñando no transforma tu vida, no sirve para nada”.

En cuanto a la reactivación económica, la abogada mencionó que el sector privado debe “generar la mayor cantidad de empleos y desarrollo”, a su vez destacó que el desempeño de los sectores de turismo y agro junto a la agroindustria, van a ser “fundamentales para la reactivación económica”. Expresó que el turismo tiene gran potencial de explotación ya que “se puede hacer rápidamente que las personas logren insertarse en el campo laboral con capacitaciones”. Gómez afirmó que el “Estado debe ser un impulsador” para el resurgimiento de la economía panameña y la inversión turística directa en el país.

Redacción: Irene Acosta

Estudiante de Comunicación Social