No soy la continuidad de Varela; José Blandón

El candidato a la presidencia por la Alianza Panamá Podemos constituida por el Partido Panameñista y el Partido Popular José Isabel Blandón, fue determinante respecto a su posición frente al matrimonio igualitario, frente al que recalcó su oposición, y que aunque ha participado de marchas por el orgullo Gay, solo aprobaría una ley que permite a las parejas del mismo sexo, heredar lo del otro.

Blandón afirmó que existe una diferencia entre su personas y el actual presidente de la República Juan Carlos Varela en torno a cómo ve cada no la campaña política, y que su gobierno no será la continuidad del de Varela. Ya que el candidato que representaba ese aspecto, no ganó las primarias.

El aspirante recalcó ser el único de los siete candidatos a la presidencia que cuenta con la experiencia en gestión pública, la capacidad para llegar a consensos y la determinación para tomar las decisiones y realizar los cambios que el país necesita. Agregó que en esta elección el panameño se juega el cambio de sistema, salir de tener más de lo mismo.