Noriega no se animó a entregarse; Michael Kozak

Leonardo Grinspan.

El Subsecretario Interino para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, relató en entrevista con Radio Panamá el proceso de negociación con Manuel Antonio Noriega y su equipo.

Kozak recalcó que el interés de Estados Unidos era que Noriega entregara el poder, y que los panameños se pudieran organizar y seguir adelante. Subrayó que cuando llegó el momento de ejecutar lo acordado, Noriega dijo que no podía hacerlo, y luego se dio toda la historia ya conocida.

El funcionario estadounidense sostuvo que su principal trabajo era encontrar una salida pacífica para la salida del poder.

Kozak también se refirió a la actualidad de Latinoamérica, en donde no ve países en los que las fuerzas militares estén amenazando con tomarse el Estado con golpes. Afirmó que el principal interés de EEUU es apoyar a las personas que impulsan la democracia en los países

Sobre Venezuela afirmó que Maduro cuando se acabó su mandato hizo una farsa de elección, que nadie reconoció, ni Panamá, ni EEUU, ni Brasil; para quedarse en el poder y ahora se ve lo que está sucediendo.. Recalcó que lo principal es unir esfuerzos para lograr que Venezuela vuelva al camino democrático, para que sea el pueblo quien decida su propio futuro.

Al ser consultado sobre la posición de EEUU sobre Cuba, el funcionario respondió “Yo diría que el presidente Obama intentó lograr que Cuba se moviera adelante hacia un modelo más democrático y respetuoso de derechos humanos, y ellos no lo han hecho, y como consecuencia nuestra reacción ha sido que no vamos a financiar la industria del turismo en Cuba, porque no la manejan hoteles privados, si no las fuerzas de seguridad de Cuba, el dinero que va a eso cae a la persona que está oprimiendo.”

Agregó que al final el camino correcto para Cuba, es unirse al resto del hemisferio, abrir su sistema y permitir la libertad personal de la gente, y que sea esta la que decida su economía, sus expresiones, sin temor a organizarse, con reformas, sin que los opriman.

Kozak fue enfático al resaltar que se necesita que el sistema democrático se mantenga abierto mediante elecciones regulares, porque si la gente elige a un gobierno con malas políticas económicas, ellos mismos tendrán la oportunidad de cambiarlos y no elegirlos más. A EEUU no le preocupa tanto si en Cuba son de izquierda o derecha, si no que la gente cambie las cosas cuando necesitan hacerlo.

Sobre la actualidad del continente, en donde se han dado protestas y enfrentamientos entre la población y los gobiernos, Kozak dio respuestas a la situación de cada país.

Sobre Ecuador afirmó que el gobierno anterior, incurrió en una enorme deuda, y el actual tiene que tomar decisiones difíciles para poder tener financiamientos y eso no es fácil.

También se refirió a Argentina, en donde se realizarán elecciones y se verá lo que decida la población. Señaló que con el que sea elegido, se trabajará, ya que si el país escogió, EEUU se acercará y trabajará para convencerlos de seguir con políticas sanas.

Al referirse a México, Kozak resaltó que es el vecino más cercano y un tremendo socio, que está encarando retos serios, algunos que involucran también a EEUU.

“En México tienen y han tenido poder los narcotraficantes y traficantes de humanos y todo eso es malo, y han desarraigado una base de poder propia, que actúa con impunidad.”

Aunque aplaudió el trabajo de los gobiernos democráticos mexicanos, tanto de izquierda como de derecha, ya que todos han estado firmemente trabajando contra las fuerzas del mal que afectan al país.

Al ser consultado por la incomodidad de EEUU sobre las relaciones de Panamá con China, Kozak dijo que el tema China no es limitado a Panamá, y no piden que no se hagan negocios con el país asiático.

La alerta de EEUU es que China utiliza un modelo de gobierno que es más del siglo XIX, con estilo imperial; en el que llegan a los países y hacen tratos por debajo de la mesa, en los que a menudo no se sabe que se acordó y después se descubre que un pedazo del territorio de un país, le pertenece a China.

“Estamos diciendo que cuando hagan tratos con China sean astutos, inteligentes, insistan en la transparencia y le den seguimientos a los acuerdos, que se vea el valor, no caigan en los trucos.”

Estados Unidos no le teme a China en el sentido económico, siempre y cuando haya un entorno en el que la gente pueda competir y que las compañías de EEUU puedan competir con criterio dijo Kozak, y agregó que si suficientes países comienzan a negociar con China de buena manera, ellos entenderán el tema.