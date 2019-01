Nosotros estamos dispuestos a perdonar para que cese el sufrimiento del pueblo: Luis Herrera, dirigente venezolano.

Este miércoles el dirigente venezolano Luis Herrera y el ex cónsul en Panamá, Gabriel Pérez expusieron en Radio Panamá sobre la situación que se está viviendo en Venezuela.

Luis Herrera explicó que Nicolás Maduro se autoproclamó ante un Tribunal Supremo de Justicia que no existe, sin elecciones válidas y sin amparo constitucional. Por otro lado, en referencia a Juan Guaidó, indicó que es un presidente legítimo que no fue autoproclamado, sino juramentado como lo establece la Constitución.

Herrera puntualizó que, un presidente se origina de una elección que cumpla con ciertos requisitos. Cuando no es así, hay un vacío de poder y el poder ejecutivo pasa a manos del presidente de la Asamblea Nacional y en este momento lo que está sucediendo en Venezuela es cumplir con este mandato.

Por su parte, el ex cónsul de Venezuela en Panamá, Gabriel Pérez se refirió a la ley de amnistía, a la cual solamente podrán acogerse aquellos militares o civiles que no han tenido responsabilidades directas en las muertes que se han dado en Venezuela a lo largo de estos 20 años. Agregó que es una medida hábil de parte de Guaidó para generar confianza en aquellos funcionarios que quieren dar un paso, pero no lo hacen por miedo a un escenario posterior.

Pérez hizo referencia a la intención de convocar a nuevas elecciones en Venezuela, proceso que debería contar con una veeduría internacional donde se nombre a una comisión que vele por el desarrollo de un proceso libre en el país suramericano.

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se ha proclamado hace una semana como el presidente legítimo del país y ya ha tomado decisiones propias del cargo, como la designación de nuevos representantes diplomáticos en varias naciones de la región.

Según los dirigentes la población espera una transición pacífica aunque un 83% de los venezolanos estaría de acuerdo con una intervención humanitaria en el país.

Paola Pimentel, estudiante de periodismo.