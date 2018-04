Nosotros no paramos la operación, fue la ACP; Capitanes de Remolcadores

El Secretario General de los Capitanes de Remolcadores del Canal de Panamá Cristóbal Falquéz recalcó en Radio Panamá que ellos no paralizaron la operación de la vía interoceánica, si no que fue la Autoridad del Canal de Panamá, quien no siguió el manual de procedimientos.

Falquéz señaló que los capitanes exigen que se mantenga el tercer marino dentro de la dotación de cada remolcador, por seguridad, ya que argumentan que a casi dos años de haberse inaugurado la ampliación, no tiene un manual de procedimiento dentro de las esclusas neopanamax.