Panamá no tiene política exterior; Lombana

El candidato por libre postulación Ricardo Lombana recorrió junto a otros candidatos independientes Panamá Centro.

Lombana recalcó sus propuestas y su lema de llevar a cabo un nuevo Panamá.

El aspirante sostiene que Panamá no tiene una política exterior y que ésta se debe diseñar, con cooperación de otros países en temas como tecnología, investigación, know how.

Sobre la constitución de la Asamblea Nacional, el candidato invitó a la ciudadanía a darles apoyo a los aspirantes independientes.