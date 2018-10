Panamá participará de festival internacional de Chef en Abu Dhabi

Camilo Hoyos Vicepresidente y el Chef Raúl Varquerizo ambos del Club de Gastronomía de Panamá, una asociación sin fines de lucro, anunciaron en Radio Panamá la convocatoria para los chef que estén interesados en representar al país en la Competencia Internacional de Chefs que se realizará en diciembre en Abu Dhabi.

Con el fin de recaudar fondos, realizarán este domingo 29 de octubre en el Hotel El Panamá un "All you can eat" de Paella, con solo una donación de 30 dólares.