Panamá será sede de la IV versión del Congreso Regional de Hotelería

El presidente de la Asociación Panameña de Hoteles, Armando Rodríguez dio a conocer que la ocupación hotelera ha disminuido significativamente, situación que considera preocupante, ya que entre todos los países de la región Panamá ha decrecido en la cantidad de visitantes.

Los pronósticos para este año no son satisfactorios, es una situación que no va a mejorar ya que para el turismo se debe mercadear y no se hizo a tiempo, fue lo manifestado por APATEL.

La directora del Congreso Regional de Hotelería y Turismo manifestó que Panamá será sede de la cuarta versión del congreso dirigido a representantes de este sector con la finalidad de identificar los retos actuales y futuros, además de compartir con expertos en la materia.

Esta cuarta versión del congreso regional de hotelería se estará efectuando los días 12 y 13 de septiembre, sin embargo, para este año la fecha coincidirá con el Panamá Black Weekend, en donde se espera la visita de una gran cantidad de turistas.​

Detalles del informe con Manuel Espinosa