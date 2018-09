Panameñistas buscarán la Reelección

Desde este 11 de septiembre el Partido Panameñista entró en los 45 días permitidos por la nueva ley electoral para hacer campaña o proselitismo para las elecciones primarias del próximo 28 de octubre.

En Boletín Electoral 4347 del 7 de septiembre de 2018 aparece el listado de los precandidatos a los distintos cargos de elección. Diez aspiran a la candidatura presidencial, entre los que se encuentran el exministro de Vivienda, Mario Etchelecu y el alcalde de la Ciudad de Panamá, José Isabel Blandón.

En la lista de precandidatos al cargo de Diputados aparecen el ex gerente del Banco de Desarrollo Agropecuario, Ricardo Solís (Antón), la ex jefa de Patrimonio Histórico del INAC, Ariana de Policani (Colón), la ex directora del IFARHU, Yesenia Rodríguez (Arraiján), el ex director del IMA, Edwin Cárdenas (La Chorrera). En la provincia de Panamá, el ex alcalde capitalino, Bosco Vallarino y el ex gerente de Tocumen, S.A., Carlos Duboy aspiran a obtener una curul por el circuito 8-8, mientras que el ex administrador de la ANATI, Carlos González buscará una candidatura por el 8-7.

De la bancada panameñista, 12 diputados buscarán la reelección: Jorge Iván Arrocha (2-1), Miguel Salas (3-1), José Luis Castillo (4-3), Juan Serrano (4-4), Jorge Alberto Rosas (4-5), José Luis Varela (6-2), Gabriel Soto (8-1), José Antonio Domínguez (8-6), Luis Eduardo Quirós y Juan Moya (8-8), Luis Barría (8-9) y Katleen Levy (8-10).

El 28 de octubre los panameñistas definirán a sus candidatos para los distintos cargos de elección, para las elecciones generales de 2019.