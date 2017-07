Pirámide para el sorteo dominical

Pirámide para el próximo sorteo

Pirámide Grande : 7 9 3

Pirámide Mediana: 1 7 6

Wrap: 3

Sorteo miercoles 07 de de Junio 2017

Primer premio: 7642

Segundo premio: 2266

Tercer premio: 6059

Letras: BDDB

Serie: 4

Folio: 1

Significado de los sueños:

Si sueñas que haces un muñeco de nieve, la interpretación se complica un poco. Los expertos aseguran que es un anhelo de tu corazón de volver momentáneamente a la infancia.

Si soñamos que estamos enfrentándonos a una avalancha, la interpretación dependerá de si consigues escapar o no. Si no lo consigues, indica que vas a tener problemas pero que no los vas a poder esquivar; por otra parte, si escapas de ellos, podrás aprovecharlos en tu beneficio personal.

Los expertos concluyen en que soñar con nieve puede darnos una oportunidad para mejorar las cosas en nuestra vida, aunque también las podría empeorar